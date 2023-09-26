اتفاق كتّاب السيناريو والاستوديوهات "خطوة أولى" لإنهاء أزمة هوليوود‎

رغم الاتفاق المبدئي الذي توصّل إليه كتّاب السيناريو لإنهاء الإضراب الذي يشل قطاع السينما الأمريكي منذ نحو خمسة أشهر، لا تزال هوليوود بعيدة عن الخروج من أزمتها الحالية، مع استمرار المواجهة بين الممثّلين والاستوديوهات.

فقد توصلت نقابة كتّاب السيناريو الأمريكيين الأحد إلى تسوية مع رؤساء الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي.

ولا يزال يتعين استحصال هذه الاتفاقية، التي تتضمن "مكاسب كبيرة" على صعيد الأجور بالإضافة إلى وسائل حماية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، على موافقة أعضاء النقابة البالغ عددهم 11,500.