اتفاق كتّاب السيناريو والاستوديوهات "خطوة أولى" لإنهاء أزمة هوليوود
رغم الاتفاق المبدئي الذي توصّل إليه كتّاب السيناريو لإنهاء الإضراب الذي يشل قطاع السينما الأمريكي منذ نحو خمسة أشهر، لا تزال هوليوود بعيدة عن الخروج من أزمتها الحالية، مع استمرار المواجهة بين الممثّلين والاستوديوهات.
فقد توصلت نقابة كتّاب السيناريو الأمريكيين الأحد إلى تسوية مع رؤساء الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي.
ولا يزال يتعين استحصال هذه الاتفاقية، التي تتضمن "مكاسب كبيرة" على صعيد الأجور بالإضافة إلى وسائل حماية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، على موافقة أعضاء النقابة البالغ عددهم 11,500.
لكن يُتوقع أن يكون هذا الإجراء شكليًّا. وسبق أن أشارت النقابة إلى أنها ستسمح لأعضائها بالعودة إلى العمل قبل انتهاء العملية.
ويتيح ذلك استئناف تصوير البرامج الإخبارية والترفيهية التي تبث في الفترة الليلية ("لايت نايت شو")، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب مجلة "فراييتي" المتخصصة.
ورغم هذه العودة المتواضعة، فلا تزال هوليوود في حالة من الجمود إلى حد كبير. ولا يزال الممثلون، الذين تمثلهم نقابة "ساغ-أفترا" SAG-AFTRA، مضربين عن العمل وقد يستغرق حل هذا النزاع الاجتماعي أسابيع عدة أخرى.
وحتى بعد عودة الممثلين إلى العمل، من المؤكد أن الأمر سيستغرق أشهرًا لإعادة الجميع إلى مواقع التصوير وتعويض التأخيرات المتراكمة.
مفاوضات صعبة مع الممثلين
ويقول المحامي المتخصص في صناعة الترفيه جوناثان هاندل: "هناك على الأرجح أكثر من 1500 إنتاج يرغب القائمون عليها بإطلاقها في أسرع وقت ممكن". وعندما يعطى الاتحاد الضوء الأخضر لإعادة تحريك عجلة الإنتاج، "سيتنافسون جميعًا في الوقت نفسه (..) ما سيؤدي إلى فوضى مطلقة".
ويرى أن عملية الإنتاج لن تعود إلى طبيعتها "قبل كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير".
تتضمن التسوية التي اتفقت عليها الاستوديوهات مع كتّاب السيناريو، زيادة الحد الأدنى للأجور، ودفع مكافآت لأولئك الذين يكتبون مسلسلات تحظى بمشاهدات عالية، حتى على منصات البث التدفقي، وضمانات على صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص دون التأثير على دخلهم.
وبالتالي، يتداخل الاتفاق مع طلبات عدة مقدمة من الممثلين، وستكشف نقابتهم عن التفاصيل، قبل استئناف مفاوضاتها الخاصة مع الاستوديوهات.
لكنّ بعض مطالب الممثلين تذهب أبعد من تلك الخاصة بكتّاب السيناريو، بحسب هاندل.
وتطالب نقابة الممثلين بزيادة أكبر في الرواتب، ومنح نسبة فعلية من الأرباح للممثلين عندما يحقق المسلسل نجاحًا، وليس مجرد مكافأة.
وبالتالي، يُتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، لا سيما أن الاستوديوهات تعلم أن ما توفره للممثلين سيكون بمثابة معيار للمهن الفنية في الصناعة، والتي يتعين تجديد اتفاقياتها الجماعية العام المقبل.
ويقول هاندل "أعتقد أن الرواتب الأساسية ستكون عقبة كبيرة أمام الاتفاق مع نقابة الممثلين في الأسابيع المقبلة".
ويُتوقع أن تغطي المحادثات أيضًا موضوعات خاصة بالممثلين، مثل: اختبارات الأداء عن بُعد، وهي ممارسة ظهرت مع جائحة كوفيد تثير انتقادات واسعة من جانب الممثلين.