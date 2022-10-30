"ميسي ضد رونالدو".. كتاب جديد يكشف معاناة "الدون" في مانشستر يونايتد.. وسر فشل تنظيم مباراة بين النجمين

كشفت صحيفة "صن سبورت" عن قروب صدور كتاب جديد باسم "ميسي ضد كريستيانو رونالدو" يرصد العديد من الكواليس غير المعروفة عن الثنائي، ولكن أبرزها كشف أن النجم البرتغالي وصف عودته إلى مانشستر يونايتد بـ"الكارثة".

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أجزاء من الكتاب بأن "رونالدو لم يكن سعيدا في العمل مع المدرب السابق رالف رانغنيك، كما إنه اعترف لمدير تنفيذي كبير خلال حدث تابع للفيفا في المملكة المتحدة، قائلا "إن الأمر كارثي".

وأشار الكتاب إلى أن رونالدو محبط من نقص الاستثمار في المرافق بملعب تدريب مانشستر يونايتد "كارينغتون"، ويرى أن النادي لم يتطور منذ رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009.

وصدم رونالدو من أن القليل فقط من اللاعبين يشاركونه نفس مستوى الالتزام، للبقاء في ذروة اللياقة البدنية.

وشدد مؤلف الكتاب على أن ريو فيرديناند هو من أقنع رونالدو، في مكالمة هاتفية بالثالثة صباحا، بعدم التوقيع لمانشستر سيتي في صيف 2021.