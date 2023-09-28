بعد فاجعة الحمدانية.. تسمم 100 شخص بعرس بقضاء الحويجة
أكد مدير عام صحة كركوك بالوكالة في العراق، الدكتور زياد خلف، أن هناك عددًا من حالات التسمم في أحد الأعراس بقضاء الحويجة.
ووجه الدكتور "خلف" بتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية اللازمة من قبل المستشفى، بعد استقبال أكثر من 100 حالة تسمم.
وأظهر مقطع فيديو متداول، تواجدًا أمنيًّا وعشرات الأشخاص، بعد استقبال الحالات في مستشفى الحويجة العام.
وقال في تصريح رسمي، وفق وسائل إعلام محلية، إن "حالات التسمم بسيطة، ولا توجد أي حالات خطرة".
وأضاف أن المستشفى استقبل جميع الحالات، ووضعهم الصحي طبيعي.