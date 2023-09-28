بعد فاجعة الحمدانية.. تسمم 100 شخص بعرس بقضاء الحويجة

أكد مدير عام صحة كركوك بالوكالة في العراق، الدكتور زياد خلف، أن هناك عددًا من حالات التسمم في أحد الأعراس بقضاء الحويجة.

ووجه الدكتور "خلف" بتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية اللازمة من قبل المستشفى، بعد استقبال أكثر من 100 حالة تسمم.