مخرج مصري يصف فناني الكوميديا بـ"ثقلاء الظل"

هاجم المخرج المصري عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، الوسط الكوميدي، واصفا بعض فناني الكوميديا بـ"ثقلاء الظل"، لافتا إلى أنهم "مفروضون" على الساحة الفنية.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، انتقد عبد العزيز غياب الأفلام الكوميدية الجيدة، مضيفا أنه لاحظ أن هناك ممثلين مفروضين على الكوميديا، وهم ثقلاء الظل، ويتم تصنيفهم على أنهم كوميديون.

وقال المخرج المصري، إنه تم فرض هؤلاء بـ"الغصب"، معلقا: "فيه فنانين كوميديا محشورة بيسقولنا المعلقة في بقنا، الكوميديا بتكون كوميديا موقف ورق الأول، ومخرج يحول ده، وممثل أوجهه علشان يوظف الضحك، لكن ما ينفعش أجيب ممثل يقول كل اللي بيقوله في كل فيلم".

وألمح إلى أن فناني مسرح مصر، لا يفرقون كثيرا بين المسرح والسينما، قائلا: "نصيحة لفناني مسرح مصر، أنا بحبهم، لكن فيه فرق كبير بين المسرح والسينما، يعني في المسرح بتقول اللي إنت عاوزه وتضحك، ولو الضحك زاد بيوقف، في السينما مينفعش نعيد الإفيه، لكن المخرج بيتحكم في الإفيه كمخرج، واللي بشوفه حاجة تانية".

كما انتقد عبد العزيز الفنانَين محمد هنيدي ومحمد سعد، لافتا إلى أنهما ممثلان مهمان في الكوميديا، لكنهما لا يختاران أدوارهما بعناية وفق سنيهما.

وأكد أن الكوميديا تعتمد على الذكاء، والضحك بحاجة إلى تفكير، عكس التراجيدي، متمنيا العثور على نص وكاتب كوميدي جيد.