"بين القصور".. عمل درامي يحكي قصة حي مغربي تنكر له أبناؤه

يدخل المسلسل المغربي الجديد "بين القصور"، الذي شهد مشاركة ثلة من ألمع نجوم الشاشة المغربية، غمار المنافسة ضمن السباق الرمضاني القادم للأعمال التلفزيونية، ومن المرتقب أن يعرض العمل الدرامي على قناة mbc5.

والمسلسل من تأليف السيناريست المغربية بشرى ملاك، وإخراج هشام جباري، ومن إنتاج شركة "سیدارت برودکسیون"، فيما تكلفت بتنفيذ إنتاجه شركة "سبيكطوب" لصاحبتها المغربية فاطنة بنكيران.

قصة جديدة

وقالت سيناريست العمل الدرامي، بشرى مالك، إن المسلسل المغربي "بين القصور" دخل الأسبوع الخامس من التصوير، وهناك تسريع في الإنتاج؛ لأن العمل يجب أن يكون جاهزا بالكامل للعرض خلال شهر رمضان المقبل في ساعة الذروة.

وكشفت مالك في تصريحها لـ"إرم نيوز"، أن المسلسل يحكي قصة حي مغربي كان ذائع الصيت، تنكر له أبناؤه بعدما أصبحوا شخصيات لها مناصب كبيرة في البلاد، ولم يفكروا بالعودة إلى أصولهم ووسط دروب حيهم الشعبي.

وأضافت بشرى: "قصة المسلسل الجديد رسالة للمتنكرين لأصولهم ودعوة لهم في نفس الوقت للعودة إلى تذكر المكان الذي شهد انطلاق خطواتهم الأولى، ويكون عبرة ومثالا للشباب والعائلات المستقرة فيه".

ولفتت مُؤلفة سيناريو مسلسل "بين القصور"، إلى المجهودات المبذولة لإنتاج دراما مغربية مميزة خصوصا في مجال السيناريو، إذ أضحت الأعمال المغربية في العقد الأخير تشد انتباه المشاهدين؛ لأنها تعكس الواقع المغربي الذي يحبذه الجمهور، معبرة عن سعادتها لحرص المغاربة على انتظار جديد الأعمال الدرامية المغربية في رمضان.

ومسلسل "بين القصور"، يعرف عودة الثنائي السعدية لديب ومحمد خيّي اللذين نجحا في العمل الناجح مسلسل "سلمات أبو البنات"، إضافة إلى عودة الممثلة هدى الريحاني إلى التلفزيون، بعد فترة طويلة من الغياب، ويشارك في العمل أيضا عزيز حطاب، وسعد موفق، وفرح الفاسي.