كلوي كارداشيان تعترف بفقدانها السيطرة على مشاعرها مع طليقها

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، بأنه ليس من السهل عليها دائمًا الحفاظ على السلام مع المحيطين بها.

وقالت في تصريح خاص لمجلة "tmrw": "كانت هناك أوقات كثيرة سيطرت فيها مشاعري عليّ وكنت مندفعة، لكنني لن أندم أبدًا على كوني شخصًا لطيفًا".

وأضافت: بعض الأيام تكون أصعب من غيرها مع صديقي السابق (والوالد المشارك) تريستان طومسون، معلقة: "بالنسبة لعلاقتي مع تريستان، هل سيكون من السهل حقًا ألا أتحدث معه مرة أخرى مطلقًا، وأن أسيء إليه أو أي شيء آخر؟ بالطبع لا".

وأوضحت النجمة، البالغة من العمر 39 عاماً: "من الصعب أن تكون لطيفاً. يكون الأمر أكثر صعوبة عندما تكون غاضبًا جدًا من شخص ما، ومن الصعب حقًا أن تجلس في وجهه أمام أطفالك، وتقول: مرحبًا. في الحقيقة وبكامل الثقة، ليس هذا ما أشعر به كل يوم".

وأوضحت: "كان عليّ أن أتعلم السيطرة على مشاعري. كانت هناك مرات كثيرة سيطرت عليّ مشاعري وكنت مندفعةً وقمت بتغريد شيء ما أو نشر أشياء أندم عليها. لكن برأيي، لن أندم أبدًا على كوني شخصًا لطيفًا. هناك أيام أريد أن أكون فيها تافهة، لكنني أفعل ذلك على انفراد وبعيداً عن أعين الناس".