تهمة "الاعتداء الجنسي".. إلهاء سياسي أم واقع أخلاقي؟

"الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، كابوس يلاحق المشاهير على مختلف توجهاتهم، وتهمة أصبحت مادة دسمة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل. ورغم إدانة العديد منهم، إلا أنّهم يصرّون على "كيدية" الاتهامات وبراءتهم.

الإبلاغ بشكل رسمي عن انتهاكات جنسية، لم يكن سهلًا على العديد من النساء، لكن حملة "مي توو" فتحت الباب واسعًا، أمامهنّ لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

لكن تهم الاعتداء الجنسي، خاصة في مجتمع هوليوود اللامع، ليست بواقع جديد. ففي عام 1977، هزت اتهامات للمخرج رومان بولانسكي، باغتصاب قاصر تبلغ 14 عامًا، الوسط الفني.