"ولاد بديعة".. إخوة أعداء يتصارعون بقسوة في رمضان

ما إن طرحت شركة "بينتالينس" للإنتاج البرومو الرسمي للمسلسل السوري "ولاد بديعة" المقرّر عرضه في رمضان 2024 على منصة شاهد، حتى بدأ الجدل حول هذا العمل الذي كتبه علي وجيه ويامن الحجلي ودارت كاميرا المخرجة رشا شربتجي لتصويره في دمشق.

الجدل تمحور حول ما كشفه البرومو لما يبدو أنه صراع بين إخوة أعداء، إذ يبدو محمود نصر يعاني من مرض نفسي بسبب تصرفات أشقائه الذين تقصدوا حرمانه من الميراث، وتقول له سلافة معمار التي تعمل كراقصة في ملهى ليلي: "الأوراق اللي باصم عليهم أبوك، بلهم وشراب المي تبعهم".

يحاول نصر فيما بعد الانتقام من أشقائه، إذ يجمعهم كمحاولة منه لقتلهم مع قوله جملة: "لو عليّ إذا بقتلكم 440 مليون مرة ما برتاح"، لتؤكد له سلافة أنه ينتقم من إخوة يجمعهم الدم الواحد، مضيفة: "الدم ما بجر إلا دم".

زاد الجدل مع البوسترات لعدد من الشخصيات الرئيسة في المسلسل والتي تكشف عن أسماء الشخصيات سلافة معمار (سكّر)، ومحمود نصر (مختار)، وسامر إسماعيل (شاهين)، ويامن الحجلي (ياسين)، والمفاجأة مع إمارات رزق (بديعة)، أي أنها ستجسد شخصية أمهم في حين أنها تصغرهم جميعاً في السن.

وعلم "إرم نيوز" من مصادره الخاصة أنّ "ولاد بديعة" عمل اجتماعي معاصر، يتضمن حكاية عائلية مشغولة بطريقة شعبية ملحمية، ترصد صراع إخوة بين بعضهم، ينطلق في الظاهر من صراع على ميراث ثم نكتشف أن الأمور أبعد وأعقد من ذلك بكثير، وذلك من خلال حكاية أربعة إخوة وعوالمهم اليومية وطموحاتهم وماذا يرسمون لمستقبلهم، ضمن المرحلة الراهنة بدمشق، فيما تعود جذور ذاك الصراع إلى الماضي حول قضايا الحب والذنب وادعاء الفضيلة.

وأضاف المصدر أن أحداث المسلسل تدور حول أم تدعى "بديعة" تكافح لتربية أولادها الذين يعيشون في أحد الأحياء الشعبية في مدينة دمشق من أجل توفير حياة كريمة لهم، وهم "سكر" (سلافة معمار) الابنة التي تريد أن تصبح طبيبة، و"شاهين" (سامر إسماعيل) الذكي الملتزم الذي يضع طموحاً أمامه ليصبح صحفيًّا، أما "ياسين" (يامن حجلي) الرومانسي فيتجه للفن، وأخيرا "مختار" (محمود نصر) الذي يتمنى أن يصبح محاميًا، لتتطور الأحداث ونشهد وفاة الأم، وتتجه نحو صراعات قاسية.

وبموازاة ذلك يواجه الإخوة العديد من الصعوبات والتحديات في حياتهم، مثل إجبارهم على الزواج من أشخاص لا يحبونهم، كما يتعرضون للټهديد من قبل بعض الأشرار في الحي.

وبالإضافة إلى القصص الرومانسية، يناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل: القيم الأسرية، وأهمية التعليم والنجاح، وضرورة الحلم والسعي لتحقيقه.