الرئيسة التنفيذية: أكثر من 10 ملايين اشتركوا في "إكس" هذا الشهر

قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، إن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو/ تموز، إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهريا.

وأعلنت عدة شركات مثل "أبل" و"ديزني" و"وارنر براذرز" و"دسكفري" و"باراماونت جلوبال" الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتا على "إكس"، وذلك بعد دعم ماسك لمنشور اعتُبر معاديا للسامية على المنصة.