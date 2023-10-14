علي قدورة يعلن "توبته" ويتبرأ من فنه وأمواله
أعلن مغني المهرجانات المصري، علي قدورة، بشكل مفاجئ، اعتزاله الفن نهائيًا وتبرؤه من مسيرته الفنية و"الأموال" التي جمعها عن طريق الفن.
وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أكد "قدورة" أنه يتبرأ من جميع أعماله الفنية ويعلن اعتزاله، لافتًا إلى أن "أمورًا غريبة وقعت له عجلت في هذا القرار".
ولفت إلى أنه سيتخلّى عن "الأموال التي جمعها عن طريق الفن ويمنحها لعائلته"، مضيفًا أنه "سيتخذ لنفسه عملاً آخر، ويبدأ من الصفر".
وقام علي قدورة بحذف جميع الصور، التي كانت تشير إلى أعماله الفنية، عبر حسابه على "إنستغرام"، مكتفيًا بصور تحمل طابعًا دينيًا وعائليًا.
وفي العام 2021، نشر علي قدورة صورة له من أمام الكعبة المشرفة بعد تأديته فريضة الحج.