علي قدورة يعلن "توبته" ويتبرأ من فنه وأمواله

أعلن مغني المهرجانات المصري، علي قدورة، بشكل مفاجئ، اعتزاله الفن نهائيًا وتبرؤه من مسيرته الفنية و"الأموال" التي جمعها عن طريق الفن.

وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، أكد "قدورة" أنه يتبرأ من جميع أعماله الفنية ويعلن اعتزاله، لافتًا إلى أن "أمورًا غريبة وقعت له عجلت في هذا القرار".