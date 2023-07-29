بيومي فؤاد: أتمنى العمل مع يحيى الفخراني

قال الفنان المصري بيومي فؤاد، إنه يتمنى المشاركة في فيلم تراجيدي يلعب فيه شخصية جدّية؛ لأن شخصيته فيها شيء من الحزم، ويستطيع أن يقنع الجمهور.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم أف أم"، أنه يتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني في فيلم سينمائي أو عمل درامي؛ لأنه فنان قدير لم يقدم سوى الأعمال المفيدة طوال مسيرته الفنية.

وحول طبيعة أعماله الفنية، أوضح أنه "يرفض الكثير من الأعمال، لكنه يُحرج من رفض أعمال البعض".