"الرسم السعيد لكبار السن" تجربة لبنانية فريدة يستضيفها مهرجان جرش

اختارت إدارة مهرجان جرش الدولي في دورته الـ37 هذا العام، الفنانة التشكيلية اللبنانية مجد رمضان رئيسة فريق "الرسم السعيد لكبار السن" للمشاركة في فعالياته.

ومن المقرر أن يصل الوفد اللبناني المشارك في المهرجان إلى الأردن، اليوم الثلاثاء، يرأسه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، الذي سيوقع مع نظيره الأردني على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين لبنان والأردن، كما ستشمل لقاءاته عددًا من المسؤولين الرسميين.

وجاء اختيار فريق الفنانة "رمضان"، بحسب رسالة الدعوة، "انطلاقًا من دور المهرجان في الإضاءة على مختلف الفنون وتسليط الضوء على التجارب المهمة.. من خلال إقامة معرض فن تشكيلي لكبار السن".