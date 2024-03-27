مصر.. حريق هائل يلتهم مزرعة في الإسماعيلية

وكانت الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في المحافظة قد تلقت مساء أمس الثلاثاء، بلاغا من أهالي القرية يفيد باشتعال النيران في مخلفات زراعية معاد تدويرها داخل المزرعة، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف للسيطرة على الحريق الذي امتد للمزارع والمنازل المجاورة.

وأوضح هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ، أنّ أعمال تبريد الحريق بعد السيطرة عليه تماما استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.