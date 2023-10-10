كيف يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على حياتنا المالية؟

في عالم التمويل سريع الخطى، حيث تتراقص الأرقام على إيقاع الأسواق، ويمكن للقرارات أن تغير الحظوظ بين عشية وضحاها، من السهل أن ننسى أن صحتنا المالية ترتبط ارتباطًا جوهريًّا بسلامتنا العقلية والنفسية.

لذا، في اليوم العالمي للصحة النفسية، يمكن استكشاف الطرق الأكثر فاعلية لرعاية صحتك النفسية بما يمهّد الطريق للنجاح المالي والإشباع العاطفي، وفقًا لما نشرته صحيفة "غلف نيوز".