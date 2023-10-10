شرب كوب واحد من الشاي الأسود يقلل الإصابة بالسكري

كشفت دراسة جديدة أنّ شرب كوب واحد من الشاي الأسود يوميًّا يمكن أن يساعد الإنسان في التحكم بنسبة السكر الموجودة في الدم ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47٪.

ووفقًا لموقع "ديربورن" الأمريكي، يأتي ارتباط استهلاك الشاي الأسود بانخفاض خطر الإصابة "بمقدمات السكري" بنسبة 53%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47%.

وتُعرف حالة "مقدمات السكري"، بأن مستوى السكر في الدم أقل مما كان عليه للمريض عند تشخيص إصابته بمرض السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي. وإذا لم يتم علاجها سيصاب المريض بالنوع الثاني من السكري خلال 10 سنوات أو أقل.

يعد مرض السكري من النوع الثاني مرضًا مزمنًا ناجمًا عن مقاومة هرمون الأنسولين المسؤول عن إدخال الجلوكوز إلى الخلايا؛ ما يؤدي إلى تراكمه وارتفاعه في الدم، ويسفر عن مضاعفات كبيرة على صحة المريض.

وتأتي خطورة "مقدمات السكري"، إذا لم يتم علاجها بشكل مناسب إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ ما يعرض الشخص إلى مضاعفات عدة مثل العمى، وبتر الأطراف، وأمراض القلب، وارتفاع الكولسترول، والسكتة الدماغية.