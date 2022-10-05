الأهلي المصري يكشف عن القميص الجديد للفريق الأول (فيديو)
أعلن النادي الأهلي بالتعاون مع شركة "أديداس" عن قميص الفريق الأحمر الجديد الذي سيخوض به مبارياته الموسم المقبل.
وأعاد النادي الأهلي تغريدة لفيديو ترويجي غنائي، شارك فيه عدد من لاعبي الفريق الأول، ونشرته شركة أديداس؛ للترويج للقميص الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سيخوض فيه غمار منافسات الموسم الجديد.
وشارك في مقطع الفيديو الغنائي للإعلان عن قميص الأهلي الجديد بعض نجوم الفريق منهم، محمد شريف، وطاهر محمد، وأكرم توفيق، ورامي ربيعة.
كما شاركت معهم ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق.
القميص الجديد يحمل اللون الأحمر مع بعض المربعات، كما تم تغيير كلمة Ahly scu على القميص إلى Ahly fc.
كما تمت إزالة عبارة "نادي القرن" من القميص الجديد.
وسيكون أول ظهور للقميص الجديد خلال مباراة الأهلي ضد اتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) بتونس في مباراة الذهاب، بينما ستقام مباراة الإياب في القاهرة منتصف الشهر ذاته.
وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت في أولى ودياته 5-1، ثم فاز على أسوان في المباراة الثانية 2-1، قبل أن يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس يوم الخميس قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.