"عنصر سري" وراء الحصول على مذاق قهوة أفضل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة "أوريغون" بالولايات المتحدة، أن إضافة القليل من الماء إلى الحبوب قبل طحنها يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في طعمها وجودتها.

ووفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، اعتاد العديد من صانعي القهوة في المطاعم والمقاهي وضع قطرات من الماء مع حبوب القهوة لمنع انتشار غبارها وخروجه من المطحنة.

ووفقا للباحث الكيمائي المشارك في الدراسة، كريستوفر هندون، فإنه عندما يتم طحن القهوة مع قليل من المياه، فإن ذلك يخفف من الكهرباء الساكنة الناجمة عن عملية الطحن، ما يؤدي إلى نكهة قهوة أفضل وطعم ألذ.

وأضاف هندون: "إضافة كميات صغيرة من الماء والتي تتراوح من قطرة واحدة فأكثر، يؤدي إلى إبطال أو إيقاف الشحنات الكهربائية الساكنة"، لافتا إلى أنه ليس من الواضح ما الذي تفعله المياه بالضبط لتحسين جودة الطعم والنكهات.

وتابع: "ربما تمتص القطرات الشحنة أو تغير درجة الحرارة داخل المطحنة، ما يقلل من آثار الاحتكاك بين حبوب القهوة".

وأكد الباحث الكيميائي هندون على أنه في حال إضافة كمية كافية من الماء خلال عملية الطحن، فإن ذلك يمنع تكوّن تكتلات، ما يؤدي من حيث المبدأ، إلى الحصول على كميات أكبر من القهوة السائلة وعلى مشروب أفضل.

وقال: "أنصح من يطحن القهوة في المنزل أن يبدأ التجربة بقطرة ماء واحدة قبل أن يزيدها بشكل تدريجي"، وذلك للوصول إلى أفضل طعم ونكهة.