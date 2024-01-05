حلمي بكر يتوعد المسيئين لزوجته

توعّد الملحن المصري حلمي بكر، المسيئين لزوجته، مؤكدًا أنه "سيتجه إلى القانون ضد كل من أساء إليها"، مؤكدًا رفضه القاطع لتدخل أيّ شخص مهما كان في العلاقة الزوجية بينهما.

ووفق موقع "اليوم السابع"، قال "بكر" إنه يعيش مع زوجته برابط الحب والصداقة، معلقًا: "أنا لا أقبل لأحد الإساءة إليها، وأنا مش هغلط في حد، ولا حد يغلط فيَّ أو فيها أو بابنتنا".