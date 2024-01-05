حلمي بكر يتوعد المسيئين لزوجته
توعّد الملحن المصري حلمي بكر، المسيئين لزوجته، مؤكدًا أنه "سيتجه إلى القانون ضد كل من أساء إليها"، مؤكدًا رفضه القاطع لتدخل أيّ شخص مهما كان في العلاقة الزوجية بينهما.
ووفق موقع "اليوم السابع"، قال "بكر" إنه يعيش مع زوجته برابط الحب والصداقة، معلقًا: "أنا لا أقبل لأحد الإساءة إليها، وأنا مش هغلط في حد، ولا حد يغلط فيَّ أو فيها أو بابنتنا".
وتأتي تصريحات الموسيقار المصري بعد اتهام نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لزوجته، باستئجارها "بلطجية" للتعدي على حلمي بكر، وتبادل الاتهامات فيما بينهما.
وأضاف الموسيقار المصري، أنه "يستكمل خطة العلاج المحددة لحين الشفاء التام"، مشددًا على أن زوجته رعته وساندته في محنة مرضه.
وتعرَّض الموسيقار لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، وأصبح طريح الفراش.