الوحدات يتعادل مع الفيصلي وتأجيل حسم لقب الدوري الأردني للجولة الأخيرة
تعادل فريق الفيصلي مع نظيره الوحدات، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في لقاء كلاسيكو الدوري الأردني، ضمن منافسات الجولة الـ21 وقبل الأخيرة من الدوري الأردني.
ونشبت أزمة حادة قبل هذه المواجهة ألقت بظلالها على أجواء الكلاسيكو الأردني بعدما أصدر نادي الوحدات بيانا رسميا الأربعاء، أعلن خلاله رفضه التام لإقامة المباراة على ملعب الحسن.
وتمسك الوحدات بإقامة اللقاء على استاد (الملك عبدالله الثاني بن الحسين) بمنطقة القويسمة، خاصة أنه ملعبه هذا الموسم، قبل أن يتم حل الأزمة وخوض اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.
ونجح إحسان حداد في افتتاح التسجيل لمصلحة الفيصلي مع الدقيقة 14.
لكن الوحدات نجح في تسجيل هدف التعادل في مرمى الفيصلي عن طريق اللاعب مهند خير الله، مع الدقيقة 33.
وكان يحتاج الفيصلي للفوز بالمباراة حيث كان يعني هذا تتويجه رسميا باللقب للمرة 35 في تاريخه، ولكن التعادل يعني تأجيل الحسم لآخر جولة.
ورفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 48 متصدرا جدول ترتيب الدوري الأردني، وجاء الوحدات بالمركز الثاني برصيد 47 نقطة.
وأمام الفريق السماوي فرصة لحسم اللقب لصالحه دون النظر لنتيجة مباراة الوحدات في الجولة الأخيرة، إذا ما تمكن من تحقيق الفوز على الجزيرة.
وفرط الوحدات في فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة أو مواصلة مشاركة الفيصلي للمركز الأول، وذلك خلال الجولة قبل الماضية (19) عندما خسر أمام الحسين إربد 1-0 في ملعبه.
ولم يستفد الوحدات من التعادل الصعب لفريق الفيصلي أمام الرمثا 1/1 في الجولة 19 ليتراجع للمركز الثاني للمرة الأولى منذ مدة طويلة.
وتقابل الفريقان يوم 14 أكتوبر الجاري في ربع نهائي كأس الأردن وصعد الوحدات بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.