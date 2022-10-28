الوحدات يتعادل مع الفيصلي وتأجيل حسم لقب الدوري الأردني للجولة الأخيرة

تعادل فريق الفيصلي مع نظيره الوحدات، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في لقاء كلاسيكو الدوري الأردني، ضمن منافسات الجولة الـ21 وقبل الأخيرة من الدوري الأردني.

ونشبت أزمة حادة قبل هذه المواجهة ألقت بظلالها على أجواء الكلاسيكو الأردني بعدما أصدر نادي الوحدات بيانا رسميا الأربعاء، أعلن خلاله رفضه التام لإقامة المباراة على ملعب الحسن.

وتمسك الوحدات بإقامة اللقاء على استاد (الملك عبدالله الثاني بن الحسين) بمنطقة القويسمة، خاصة أنه ملعبه هذا الموسم، قبل أن يتم حل الأزمة وخوض اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

ونجح إحسان حداد في افتتاح التسجيل لمصلحة الفيصلي مع الدقيقة 14.