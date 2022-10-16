ديفين هاني يحتفظ بألقاب وزن الخفيف للملاكمة بعد الفوز على كامبوسوس

احتفظ الملاكم الأمريكي ديفين هاني، بطل العالم بلا منازع في وزن الخفيف، وبكل جدارة بألقابه عندما فاز بالنقاط وبإجماع الحكام في مباراة الإعادة على منافسه الأسترالي جورج كامبوسوس في ملعب رود ليفر في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الأحد.

وقد سبق وفاز هاني على كامبوسوس بالنقاط وبإجماع الحكام أيضا في يونيو/ حزيران الماضي ليضيف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية وحزام مجلة "ذا رينغ" إلى لقب مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله بالفعل ليصبح أول بطل للعالم بلا منازع على مستوى هذا الوزن منذ بداية حقبة الألقاب الأربعة.

واليوم أيضا قدم الملاكم الأمريكي من جديد أداء متميزا وفاز بنتيجة 119-109 و118-110 و118-110 ليحقق بذلك الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن وهي 29 مباراة من بينها 15 بالضربة القاضية.

وقال هاني، البالغ 23 عاما، بعد أن أنزَل بمنافسه الأسترالي ثاني هزيمة فقط خلال مسيرته "إنه مقاتل وأنا أرفع قبعتي احتراما لجورج كامبوسوس ولجميع الأستراليين الذين حضروا".