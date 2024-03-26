بعد انتقادات طالته.. محمود الليثي يعتذر عن إساءته للجمهور (فيديو)
اعتذر الممثل المصري محمود الليثي عن "إساءته" للجمهور بسبب انتقادهم لمسلسلات رمضان، لافتًا إلى أنه لم يقصد ذلك.
وخرج محمود الليثي في فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، اعتذر من خلاله للجمهور بسبب الإساءة التي وصفها بـ"غير المقصودة"، مؤكدًا حذفه الفيديو الذي أغضب متابعيه.
وأضاف الليثي: "الفيديو اللي فيه كلمة ضايقت الناس أنا حذفته، وأنا ماقصدش أضايق حد، واللي زعل أو اتضايق حقه على راسي، ما تزعلوش وكل سنة وأنتم طيبين".
وتعرّض محمود الليثي لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب سخريته وهجومه على جمهور انتقد بعض المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي.
وخرج محمود الليثي في فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، انتقد فيه حديث الجمهور حول أعمال تتصدر التريند، وقال: "كلها بقت نقاد ومحللين فنيين، ده النقاد أنفسهم ما بينقدوش غير لما يشاهدوا المسلسل كله، كلنا بقينا جامدين خلاص؟ كلنا بقينا بنحلل؟ أصل التاريخ بيقول إن حسن الصباح كان قريبا من نظام الملك".
وأضاف الليثي: "ليه، ما تتفرج ياعم وانت ساكت، عجبك عجبك ما عجبكش خلاص احنا بشر عاديين خالص".