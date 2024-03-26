بعد انتقادات طالته.. محمود الليثي يعتذر عن إساءته للجمهور (فيديو)

اعتذر الممثل المصري محمود الليثي عن "إساءته" للجمهور بسبب انتقادهم لمسلسلات رمضان، لافتًا إلى أنه لم يقصد ذلك.

وخرج محمود الليثي في فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، اعتذر من خلاله للجمهور بسبب الإساءة التي وصفها بـ"غير المقصودة"، مؤكدًا حذفه الفيديو الذي أغضب متابعيه.

وأضاف الليثي: "الفيديو اللي فيه كلمة ضايقت الناس أنا حذفته، وأنا ماقصدش أضايق حد، واللي زعل أو اتضايق حقه على راسي، ما تزعلوش وكل سنة وأنتم طيبين".