صورة لسيارة "نيرن" توثق تاريخ خط "بغداد – دمشق – بيروت"

لكن الشركة لم تكن ناجحة بما يكفي، فقررا في عام 1920 تشغيل سيارات للأجرة بين بيروت وحيفا، لكنهما لم يتمكنا من بيع السيارات هناك.

وفي عام 1923، طلب القنصل البريطاني في دمشق من الشركة تجريب إمكانية عبور الصحراء السورية بالسيارات، وكان العراق آنذاك خاضعا للانتداب البريطاني، ما كان يعني أن لهذا الطريق أهمية كبيرة في نقل الموظفين البريطانيين بعد أن تعثرت خطط ربط سكة حديد بساحل البحر المتوسط، بينما كان الطريق الجوي مكلفا.