معلم لغة إنجليزية يبادر إلى تدريس أطفال نازحين في قطاع غزة

رصف مدرّس اللغة الإنجليزية طارق العنابي مقاعد أخرجها من مخزن مدرسة تحوّلت مركزًا لإيواء النازحين في قطاع غزة، وجلس عليها أطفال يحاولون معه استعادة بعضٍ من حياة طبيعية خسروها منذ اندلاع حرب غزة.

شكّل الأطفال حلقة دائرية حول العنابي، الذي اشترى طباشير وممحاة وسبّورات بعدما جمع الأموال من متبرعين، في باحة المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

في درسهم الأول، طلب الأستاذ البالغ 25 عاما من الأطفال، وهم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كتابة جمل مثل "أنا أحب فلسطين" باللغة الإنجليزية.

أدت الحرب إلى توقف المدارس وانقطاع الطلاب عن التعليم. وأصبحت المرافق التربوية مراكز موقتة لإيواء عشرات الآلاف من الفلسطينيين، من نحو 1,7 مليون شخص اضطروا للنزوح عن منازلهم، خصوصا في شمال غزة، حيث تركزت المعارك العسكرية خلال الأسابيع الماضية.

قبل اندلاع الحرب، كان العنابي أستاذا للغة الإنجليزية في مدرسة "الحرية" التابعة للأونروا في منطقة الزيتون بجنوب شرق قطاع غزة. وخلال الهدنة المؤقتة، قرر العودة إلى التدريس.

ويقول الأستاذ ذو اللحية السمراء، والذي كان يرتدي سروالا من الجينز وسترة رمادية من الصوف، إن مبادرته شخصية وفردية، مؤكدا أن التعليم في زمن الحرب هو جزء من تحدي مواجهتها.

يقدم الأستاذ دروسه على فترتين، في الصباح وبعد الظهر، ويقول إنه يحاول جلب المزيد من المعلمين لمساعدته وبالتالي توسيع مبادرته التي لاقت إقبالا من الأهالي والتلامذة الذين باتوا نازحين في هذه المدرسة.