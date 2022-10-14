ما سبب الضحك المتبادل بين كريستيانو رونالدو وحارس أومونيا نيقوسيا؟



تألق الدولي النيجيري فرنسيس أوزوهو حارس أومونيا نيقوسيا القبرصي ليكون حجر عثرة أمام تحقيق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على أرضه في الدوري الأوروبي لكرة القدم ليكتفي الفريق الإنجليزي بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تألق أوزوهو منحه الكثير من الإشادة وعلى رأسها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفوق أوزوهو على نفسه وقدم مباراة رائعة في أولد ترافورد ودافع عن نظافة شباكه طوال 92 دقيقة قبل أن يسجل سكوت مكتوميناي هدف الفوز للشياطين الحمر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه نال تصفيق وتحية حارة من الجماهير وكذلك من رونالدو.

ودافع حارس المرمى النيجيري عن مرمى أومونيا وأصبح بطلا عظيما خلال المباراة التي هاجم فيها مانشستر منذ الدقيقة الأولى وأطلق 34 تسديدة باتجاه المرمى!

ورغم هذا الرقم الهائل من التسديدات والذي يعني أن لاعبي يونايتد سددوا على المرمى مرة كل دقيقتين ونصف، لكن أوزوهو تصدى إلى 12 محاولة.

وقارنه مشجعو مانشستر يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي بالإيطالي جيانلويجي بوفون والألماني مانويل نوير. كما لاحظ كريستيانو رونالدو ، الذي سدد سبع تسديدات باتجاه مرمى أوزوهو، تألق الحارس وقد اقترب منه ذات مرة خلال المباراة وهنأه وتبادلا الابتسامات في مشهد رائع.