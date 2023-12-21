دراسة.. علماء يصلون لمنشأ الإكزيما

اكتشف العلماء أن الحكة التي لا تطاق والتي تصاحب حالة (الإكزيما الجلدية الالتهابية المزمنة) لها سبب جديد.

ووفقًا لموقع "science alert"، كشف علماء متخصصون أن البكتيريا المألوفة، المكورات العنقودية الذهبية، تثير الحكة المستمرة عن طريق تحفيز الخلايا العصبية الحسية مباشرة في الجلد، ولهذا الاكتشاف تأثيراته المحفزة لاكتشاف علاجات جديدة.

وللإكزيما أيضًا اسم آخر وهو التهاب الجلد التأتبي، وتعد حالة شائعة لدى الأطفال والمراهقين ولكنها تصيب أيضًا واحدًا من كل عشرة بالغين.

وأكثر ما يعانيه مرضى الإكزيما هو الحكة الشديدة والتي تؤدي إلى إتلاف الجلد بشكل أكبر؛ ما يجعله أحمر اللون وخامًا ومتورمًا ومتشققًا.

ومنذ سنوات مضت، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى بروتين جلدي يسمى "فيلاغرين" كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكزيما.

كما أظهر فريق من الباحثين الأمريكيين في سلسلة من التجارب على الحيوانات كيف أن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وهي بكتيريا تتسلل إلى الجلد المكسور لتسبب العدوى، تسبب بمفردها الحكة عن طريق تحفيز الخلايا العصبية الحسية على سطح الجلد.

وبحسب إسحاق تشيو، عالم المناعة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "لقد حددنا آلية جديدة تمامًا وراء الحكة - بكتيريا Staph aureus، والتي توجد تقريبًا في كل مريض مصاب بالتهاب الجلد التأتبي المزمن".

وأضاف ليوين دينغ، المؤلف الرئيس وعالم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "ليس من الضروري أن يكون لديك التهاب حتى يسبب الميكروب الحكة، لكن هذه الحكة تؤدي إلى تفاقم الالتهاب على الجلد".