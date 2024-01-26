زوجة خالد الصاوي تكشف حقيقة خضوعه لجراحة بالفم‎

كشفت مي الصاوي، زوجة الفنان المصري خالد الصاوي، حقيقة خضوعه أمس لجراحة بالفم، بعد تداول الأنباء عبر مواقع صحفية.

وأعلنت الإعلامية إنجي علي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، اعتذار الفنان خالد الصاوي عن حضوره برنامجها الإذاعي "نجوم إف.إم"، نتيجة إصابته بوعكة صحية بالفم، جعلته بحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وقالت مي الصاوي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "لا حقيقة لما تم تداوله حول خضوع زوجي لعملية جراحية بالفم، هي فقط عملية بالأسنان، فقد قام بتركيب ضروس، وهناك فرق كبير بين جراحة الفم وجراحة الأسنان".

وأضافت أن الجراحة التي خضع لها خالد الصاوي كانت منذ أسبوع تقريبا وليست أمس كما هو متداول، موضحة أن سبب هذه الأنباء هو اعتذار "الصاوي" عن حلقته مع الإعلامية إنجي علي، إذ أخبرها أنه خضع لجراحة بالأسنان ولا يستطيع التحدث بشكل طبيعي، لذا كتبت إنجي هذا المنشور.

وشارك الفنان خالد الصاوي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" والذي يتم عرضه حالياً في السينما، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، مثل شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور.