العثور على جثتي فتاتين "مقتولتين" في المغرب

عثرت الجهات الأمنية في المغرب على جثتي فتاتين بينهما صلة، وقد توفيتا نتيجة شبهة جنائية، في مكانين وزمانين مختلفين.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، عثر على الجثة الأولى متفحمة في دوار النواصرة لجماعة الحوزية، وتم نقلها إلى التشريح الطبي لمعرفة كيفية الوفاة.

وبعد تحريات، تم التعرف على هوية المجني عليها، ما قاد إلى العثور على جثة الفتاة الثانية، والتي لها علاقة بالضحية الأولى، في منزل بمدينة الجديدة، وهي مضرجة بالدماء.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الجريمتين لكشف ملابساتهما.