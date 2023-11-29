لبنان.. "فابريك ايد" مقاربة بيئية واجتماعية لإعادة تدوير الثياب المستعملة

تتوزع مستودعات "فابريك ايد"، وهي مؤسسة اجتماعية بيئية، لجمع الملابس قرب مقار البلديات والمتاجر الغذائية وكذلك المدارس في بيروت ومناطق مختلفة من لبنان.

وتهدف "فابريك ايد" من خلال ذلك إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالملابس بدلا من التخلص منها، ليعاد تدويرها، ومنحها أدوارا جديدة، تسهم في خدمة البئية والمجتمع.

تقول لوليا حلواني، مديرة التسويق في "فابريك ايد" لـ"إرم نيوز"، إنه بعد مرحلة جمع الملابس التي يتم التبرع بها، تبدأ عملية فرزها ومن ثم تنظيفها، وإصلاحها، وتحويلها بعد ذلك إلى "سوق الخلنج".

وهذا السوق هو كناية عن محال منتشرة في أكثر المناطق تهميشا في لبنان، لتباع كل قطعة بسعر لا يتجاوز الدولار الأمريكي الواحد.

وأوضحت حلواني أن هذه المحال تتيح لسائر فئات الدخل المحدود "التسوق بكرامة واختيار ما يحتاجونه من الثياب اللائقة التي تتمتع بحالة جيدة، لقاء أسعار تناسب قدراتهم الشرائية".