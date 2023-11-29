لبنان.. "فابريك ايد" مقاربة بيئية واجتماعية لإعادة تدوير الثياب المستعملة
تتوزع مستودعات "فابريك ايد"، وهي مؤسسة اجتماعية بيئية، لجمع الملابس قرب مقار البلديات والمتاجر الغذائية وكذلك المدارس في بيروت ومناطق مختلفة من لبنان.
وتهدف "فابريك ايد" من خلال ذلك إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالملابس بدلا من التخلص منها، ليعاد تدويرها، ومنحها أدوارا جديدة، تسهم في خدمة البئية والمجتمع.
تقول لوليا حلواني، مديرة التسويق في "فابريك ايد" لـ"إرم نيوز"، إنه بعد مرحلة جمع الملابس التي يتم التبرع بها، تبدأ عملية فرزها ومن ثم تنظيفها، وإصلاحها، وتحويلها بعد ذلك إلى "سوق الخلنج".
وهذا السوق هو كناية عن محال منتشرة في أكثر المناطق تهميشا في لبنان، لتباع كل قطعة بسعر لا يتجاوز الدولار الأمريكي الواحد.
وأوضحت حلواني أن هذه المحال تتيح لسائر فئات الدخل المحدود "التسوق بكرامة واختيار ما يحتاجونه من الثياب اللائقة التي تتمتع بحالة جيدة، لقاء أسعار تناسب قدراتهم الشرائية".
تضم عائلة "فابريك ايد" متاجر أخرى تدرّ المداخيل المطلوبة لتغطية تكاليف هذه الشركة" الشبابية" الناشئة التي يعمل فيها نحو مئة موظف وعامل.
من بين هذه المتاجر SECOND BASE، الذي يبيع الثياب المستعملة ولكن الغريبة والفريدة بأسعار أعلى، لتغطية المصاريف المختلفة.
كما أسست لخطين في عالم التصميم انطلاقا من إعادة تدوير الملابس والأقمشة على اختلافها.
وأرست الشركة بذلك مفهوما يجمع بين المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة، وهي آخذة في التوسع عربيا وأيضا عالميا، إذ تصل التبرعات من الثياب للشركة من لبنان ومن خارجه أيضا.
وتعتبر حلواني أنه بهذه العملية "نكون خففنا من كمية الثياب التي سترمى في المطامر، ومعها ما دفعناه من مال لشرائها، ووضعنا حدا للضرر البيئي على الطبيعة، الناتج عن تحلل الثياب، وأعطيناها دورا جديدا ليستفيد آخرون من اقتنائها".
تعمل شركة "فابريك ايد" على جعل الأزياء بمتناول جميع الطبقات، من خلال إعادة تدوير الثياب المستعملة وإعادة تصميمها في إطار جديد وعصري، لا يقتصر على ما نلبسه فقط وإنما يشمل أيضا ما قد نحمله أو نقتنيه، وفي ذلك تقليص للضرر على البيئة وعلى الميزانيات في آن.
وتفيد الأرقام بارتفاع معدلات استهلاك الملابس إلى 400% عن ما كانت عليه قبل عقدين، ويقابل ذلك عدم قدرة ملايين من الأشخاص حول العالم على شراء الثياب الجديدة.
وتعتبر صناعة الثياب بحسب تقارير دولية، الأكثر استنزافا للموارد الطبيعية، وتلويثا للبيئة، والأكثر استهلاكا للمياه النظيفة وللغابات.
وتدخل في هذه الصناعة المواد الكيميائية السامة، كما تسبب المزيد من الاحتباس الحراري.
وتشكل الدول الفقيرة والنامية مكبا للثياب المستعملة، ما يرفع نسبة التلوث فيها جرّاء رمي قسم كبير منها، في ظل غياب سياسات إعادة التدوير.