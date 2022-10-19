أسباب تجاهل كريستيانو رونالدو تهنئة كريم بنزيما بالكرة الذهبية

تجاهل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهنئة زميله السابق كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بفوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الحالي.

وفاز الفرنسي بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد التفوق على ساديو ماني وكيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي يوم الإثنين الماضي.

ونال بنزيما الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب فرنسي يتوج باللقب منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998.

واستلم بنزيما الجائزة من مواطنه زيدان لاعب ريال مدريد السابق، وأصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد أيضا رايموند كوبا وميشيل بلاتيني وجان-بيير بابان.

ورغم أن الكثير من زملاء بنزيما السابقين والحاليين قد قاموا بتهنئته على فوزه بالجائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن رونالدو لم يفعل.

وهنأ غاريث بيل بنزيما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به على جائزة الكرة الذهبية 2022 وعلى العكس من النجم الويلزي لم يهنئ رونالدو حتى الآن زميله السابق في ريال مدريد منذ تسع سنوات.

وكتب قائد منتخب ويلز "مبروك يا زميلي" مع صورة لهما في موسم 2018-2019 وهو الموسم الأول للاعبين في ريال مدريد بدون رونالدو.

وشكل رونالدو وبيل وبنزيما أو "بي بي سي" ثلاثيا هجوميا قاد ريال مدريد لرفع أربعة كؤوس لدوري أبطال أوروبا في خمس سنوات.

وعلى الرغم من كونه أحد شركائه الرئيسيين في الهجوم، فقد التزم رونالدو الصمت على حصد بنزيما الكرة الذهبية لأول مرة في حياته، بينما حل رونالدو في المركز الـ20 وبعيدا عن العشرة الأوائل لأول مرة منذ 2007.

ويمر اللاعب البالغ 37 عامًا بواحدة من أصعب لحظات مسيرته، بجلوسه على مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد بعد وصول المدير الفني الهولندي إريك لدي هاج.

أسباب تجاهل التهنئة

يبدو أيضا أن احتلال رونالدو مركزا متأخرا في ترتيب العام الحالي من الجائزة قد أصابه بحالة من الإحباط أثرت على تهنئته لبنزيما.

وساهم بنزيما في الكثير من أهداف رونالدو خلال فترته في ريال مدريد ، لكن بعد رحيل المهاجم البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018 قاد بنزيما وحده هجوم النادي الملكي وتألق بشدة بدونه.

وربما يكون هذا الأمر أيضا من أسباب تجاهل رونالدو لبنزيما على الرغم من تقارير حضوره حفل الكرة الذهبية من أجل دعمه في اللحظة التي انتظرها كثيرا، حيث دعم بنزيما التقارير التي تحدثت عن تألقه بعد رحيل رونالدو، وهو أمر يبدو أنه لم يعجب كريستيانو.

وتحدث بنزيما عن رونالدو، وتأثير مغادرته على تطور مستواه خلال حفل الكرة الذهبية قائلا: " تشرفت باللعب معه، إنه وحش، في اليوم الذي غادر فيه، دخل في رأسي الطموح في أن يكون أكبر، منذ مغادرته كنت متحمسًا للقيام بالمزيد من الأشياء على أرض الملعب".

سيناريو آخر

هناك خلاف بين كريستيانو رونالدو ومنظمي جائزة الكرة الذهبية بسبب تصريح مدير فرانس فوتبول أن طموح رونالدو فقط هو الاعتزال بكرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي، وهو ربما يكون أحد الأسباب التي دفعت رونالدو لعدم التهنئة أو التحدث عن الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يكون نوعا من الإشهار والترويج للجائزة.

وسبق أن قام رونالدو بتهنئة لوكا مودريتش بالكرة الذهبية بشكل مباشر بينهما دون منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يمكن أن يكون قد حدث أيضا مع بنزيما.