يملك مدافعين فقط.. برشلونة يتلقى ضربتين جديدتين بإصابة كريستنسن وكيسي

غادر الدنماركي أندرياس كريستنسن ملعب جوزيبي مياتزا وهو يعرج بشكل واضح بسبب إصابة في كاحله الأيسر، وذلك في أول إشارة على صدمة جديدة لبرشلونة الذي يعاني أصلا من أزمة إصابات في الدفاع.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن النادي أعلن إصابة اللاعب بـ "التواء في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر" وإنه سيتم إجراء المزيد من الفحوص اليوم الأربعاء لتحديد مدى الإصابة.

وأضاف النادي في بيان على حسابه في تويتر: "أكدت الفحوصات التي أجريت اليوم الأربعاء إصابة لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن بالتواء في الكاحل الأيسر، سيغيب عن الملاعب ومدى تعافيه سيحدد موعد عودته للمباريات".

وكما علمت AS، حددت الفحوصات أن قلب الدفاع يعاني من التواء من الدرجة الثانية يمكن أن يبقيه خارج الملاعب لمدة تصل إلى شهر في أسوأ الحالات، وإذا تم تأكيد هذه الأخبار السيئة، فلن يلعب كريستنسن مع نادي برشلونة إلا بعد كأس العالم في قطر التي تنطلق الشهر المقبل وتنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي الإطار ذاته أعلن النادي الكتالوني إصابة لاعبه الإيفواري فرانك كيسي من إصابة عضلية في فخذه الأيمن. وكذلك سيغيب عن الملاعب وستتوقف عودته للمباريات على مدى تعافيه.

لا شك في أن هذه نكسة جديدة لفريق المدير الفني تشافي هيرنانديز، حيث ارتفع عدد المدافعين المصابين إلى أربعة هم غول جوندي ورونالد أراوخو وهيكتور بيليرين ثم كريستنسن، فضلا عن لاعب الوسط كيسي.

وهذا يعني أنه، اعتبارًا من اليوم، لديه اثنان فقط من المدافعين المتاحين لخوض المباريات المقبلة هما إيريك جارسيا وجيرارد بيكيه.

على أي حال، ليس كل شيء سيئًا في برشلونة، حيث أكمل فرينكي دي يونغ اليوم أول جلسة تدريبية له مع الفريق منذ إصابته خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة وكل شيء يشير إلى أنه سيكون متاحًا يوم الأحد المقبل ضد سيلتا فيغو.

وعودة دي يونغ طال انتظارها بالنسبة لتشافي، حيث يجب ألا ننسى أن فرينكي يمكنه أن يلعب دورًا دفاعيًا في حالة وجود حاجة معينة.

وانتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.