أول ظهور لبابلو ماري لاعب مونزا الإيطالي في المستشفى بعد نجاته من حادث طعن

نشر بابلو ماري، لاعب نادي مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، صورة له من المستشفى عقب تعرضه لحادث طعن من قبل مجهول خلال تواجده في أحد المتاجر في إيطاليا.

ونشر بابلو ماري صورة لنفسه عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى.

وروى قلب الدفاع، المعار إلى نادي مونزا الإيطالي، اللحظة المرعبة التي رأى فيها شخصا يموت أمامه.

وقال في منشور على موقع إنستغرام، ظهر اليوم الجمعة: "بعد اللحظة الصعبة التي مررنا بها البارحة، أريد أنا وعائلتي أن ننقل أنه لحسن الحظ أننا جميعا بخير رغم الظروف التي مررنا بها، ونريد أن نشكر كل رسائل الدعم والمودة، التي نتلقاها".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نود أن نرسل تعازينا وكل قوتنا لأسرة وأصدقاء الشخص المتوفي، ونتمنى بصدق أن يتعافى جميع المصابين في أسرع وقت ممكن".

وسيغيب بابلو ماري عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين عقب إصابته بجروح، بعد تعرضه للطعن مع خمسة أشخاص آخرين خلال هجوم وقع في مركز تجاري في بلدة أساجو التي تقع على مشارف ميلانو وخضوعه لعملية جراحية بعد ذلك.