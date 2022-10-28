أول ظهور لبابلو ماري لاعب مونزا الإيطالي في المستشفى بعد نجاته من حادث طعن
نشر بابلو ماري، لاعب نادي مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، صورة له من المستشفى عقب تعرضه لحادث طعن من قبل مجهول خلال تواجده في أحد المتاجر في إيطاليا.
ونشر بابلو ماري صورة لنفسه عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى.
وروى قلب الدفاع، المعار إلى نادي مونزا الإيطالي، اللحظة المرعبة التي رأى فيها شخصا يموت أمامه.
وقال في منشور على موقع إنستغرام، ظهر اليوم الجمعة: "بعد اللحظة الصعبة التي مررنا بها البارحة، أريد أنا وعائلتي أن ننقل أنه لحسن الحظ أننا جميعا بخير رغم الظروف التي مررنا بها، ونريد أن نشكر كل رسائل الدعم والمودة، التي نتلقاها".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نود أن نرسل تعازينا وكل قوتنا لأسرة وأصدقاء الشخص المتوفي، ونتمنى بصدق أن يتعافى جميع المصابين في أسرع وقت ممكن".
وسيغيب بابلو ماري عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين عقب إصابته بجروح، بعد تعرضه للطعن مع خمسة أشخاص آخرين خلال هجوم وقع في مركز تجاري في بلدة أساجو التي تقع على مشارف ميلانو وخضوعه لعملية جراحية بعد ذلك.
وقالت شرطة كاربينيري الإيطالية إن شخصا من بوليفيا عمره 47 عاما يعمل في المتجر توفي بسبب الهجوم وأصيب موظف آخر إضافة إلى أربعة عملاء بينهم ماري.
وتم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 46 عاما بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.
وقالت الشرطة في وقت لاحق، إن المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية وإنه تحت الحراسة في قسم الأمراض النفسية.
وقال مستشفى نيغواردا في ميلانو اليوم الجمعة إن فريق الطوارئ أجرى عملية لإصلاح عضلتين مصابتين في ظهر ماري نتيجة تعرضه للطعن خلال الهجوم.
وقال المستشفى إن العملية سارت على ما يرام وإنه يتوقع بقاء المدافع في المستشفى ليومين أو لثلاثة، وإنه سيكون بوسعه البدء مباشرة في عملية إعادة التأهيل بعد ذلك.
وأضاف المستشفى "إصابات العضلات من هذا النوع عادة ما تحتاج إلى الراحة لمدة شهرين قبل العودة لممارسة النشاط البدني".
وقال أدريانو غالياني الرئيس التنفيذي لمونزا أمس الخميس إن حياة ماري ليست في خطر وإنه يتوقع تعافيه سريعا ووصفه بأنه "مقاتل".
وأكد غالياني أن مونزا طلب تأجيل مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي والمقررة الإثنين المقبل أمام بولونيا لأن الفريق "في حالة صدمة".
ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري البالغ من العمر 29 عاما في مونزا على سبيل الإعارة قادما من آرسنال اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال آرسنال في بيان "لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرض لإصابة خطيرة".
ويحتل مونزا المملوك لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني المركز 15 بين فرق الدوي الإيطالي العشرين.
وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن ماسيمو تارانتينو لاعب نابولي وإنتر ميلان وبولونيا السابق كان من أول من تحركوا للتدخل لوقف المهاجم.