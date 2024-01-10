وفاة نجم فيلم "اكس مان" آدن كانتو

توفي الممثل المكسيكي الأمريكي آدن كانتو المعروف بدوره بفيلم X Men: Days Of Future، عن 42 عامًا بعد صراع مع سرطان الزائدة الدودية.

وأعلنت ممثلة كانتو الإعلامية رحيل النجم الشاب، قائلة "كان لدى آدن عمق روحي لم يعرفه سوى قلائل.. كل من لمحوا ذلك تغيروا إلى الأبد.. سوف يفتقده الكثيرون بشدة".

وبدأ كانتو حياته المهنية في السادسة عشرة من عمره عندما غادر المكسيك متوجهًا إلى الولايات المتحدة حيث عمل كمغن وكاتب أغان.

واقتحم كانتو مجال التمثيل، وظهر للمرة الأولى على التلفزيون في المسلسل المكسيكي Estado de Gracia عام 2009. وجاء ظهوره الأمريكي الأول لاحقًا في المسلسل الدرامي The Follow للمخرج كيفن ويليامسون، الذي قدم بطولته كيفن بيكون.

كما لعب كانتو دور البطولة في الدراما الرياضية Bruised من إخراج النجمة هالي بيري عام 2020، بالإضافة إلى فيلم الآكشن Agent Game عام 2022.