ناسا تنشر صورة نادرة لهالة جليدية وكأنها مشهد من فيلم "فروزن"

شاركت وكالة "ناسا" لقطة لكنيسة بالقرب من فوسن في بافاريا الألمانية محاطة بهالات الجليد، وهي ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمدة في الهواء.

واختارت الوكالة هذه الصورة، لموقعها الإلكتروني لصورة اليوم. واعتبرتها صورة نادرة، لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة، بما في ذلك واحدة على شكل منطاد الهواء الساخن، تم تشبيهها بمشهد من فيلم "Frozen".