بعد انتحار شقيقه.. عراقي يشنق نفسه داخل مقهى

أقدم شاب عراقي في محافظة البصرة على شنق نفسه داخل مقهى يمتلكه، بينما أكد مقربون منه أنه لم يكن يشكو من أي ضائقة مادية.

ووفق "شبكة 964"، عُثر على أحمد فاضل الجوراني، وهو من مواليد العام 1992، مشنوقًا داخل مقهى يملكه، وقد أُرسلت جثته للتشريح.

ويأتي انتحار الشاب بعد سنوات على انتحار شقيقه، ذي الـ15 عامًا، حيث عُثر عليه منتحرًا بعد رسوبه في أحد المواد الدراسية.

وفوجئ أهالي المنطقة بانتحار الشاب، الذي كان يعمل على تجديد المقهى الخاص به، واشترى أثاثًا لأجل ذلك، ولكن عند الساعة الثالثة ظهرًا من يوم الأربعاء، قام بإغلاق الباب على نفسه بدعوى إنجاز بعض الأعمال، ليتم العثور عليه منتحرًا.

وأكد مقربون أن الشاب لم يكن يعاني من أي ضائقة مادية، وأنه ميسور الحال، لكنه واجه في أيامه الأخير بعض المشاكل مع أهله وأصدقاء.