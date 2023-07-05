وفاة الصحافية والروائية الكندية دنيز بومباردييه

وكانت دنيز بومباردييه من أبرز مذيعي "راديو كندا" في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته ببرامجها السياسية والثقافية التي أجرت من خلالها مقابلات مع عدد كبير من المشاهير.

وعرفت أيضا على نطاق واسع في فرنسا التي تابعت فيها تحصيلها العلمي، وأثارت الإعجاب في عام 1990 في برنامج "أبوستروف" الثقافي الشهير، حين تصدّت بحدّة أمام ثلاثة ملايين مشاهد للكاتب غابرييل ماتزنيف الذي كان يتغنى في مؤلفاته بالعلاقات الجنسية مع الأطفال والمراهقين، معتبرة أنه كان "ليُحاسب أمام القضاء" لو لم يكن يتمتع بـ"هالة أدبية".