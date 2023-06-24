"التخاطر".. أسلوب حياة للتكيف مع إيقاعها السريع

يحاول عالم الاجتماع الألماني، هارتموت روزا، تفسير "ماهية الحياة الجيدة" للإنسان في كتابه الجديد "التخاطر"، لمواجهة مرحلة "التسريع"، التي تحمل اسم كتابه السابق، والذي قدم من خلاله تحليلا نقديا للحداثة.

و"التسريع"، بحسب روزا، هو بديل مصطلح "ما بعد الحداثة"، الذي يجده غير واضح، وقد انطلق بهذا المصطلح على أساس أنّ "المجتمعات الحديثة لا تستطيع الاستمرار إلا بتسريع الحركات التي تميزها وعلى الأخص التجديد والنمو، وهذه المرحلة كانت قد بدأت وما زالت منذ عام 1980".