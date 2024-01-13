من هي المؤثرة السعودية الراحلة "نوني"؟ (فيديو)
نعى طيف واحد من المؤثرين والمشاهير في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، المشهورة "نوني" التي وافتها المنية.
وعانت "نوني" وقتا طويلا من المرض، الذي أرقدها في المستشفى.
ويتابع حساب "نوني" في "تيك توك" أكثر من مئة ألف متابع، ويدور محتواها هناك على نشر مقاطع فيديو قصيرة عن شابين سعوديين من مشاهير "تيك توك" أيضاً، وهما مشاري العتيبي وحسن الحربي صاحب لقب "سبايكي".
وعقب وفاتها، نعاها نجم "تيك توك" مشاري العتيبي، مناشدا التصدق عن روحها، ومشيرا إلى أنّ المؤثرة الراحلة كانت مريضة قلب.
بدوره، كشف "سبايكي" في مقطع فيديو بعد وفاتها إلى أنها كانت ترسل له رسائل تبلغه فيها أن "المرض أنهكها وجعلها تشعر بالاكتئاب، إلا أن مقاطعه الكوميدية هو ومشاري كانت تدخل على قلبها السعادة".
وقال إن "نوني" عانت من المرض، وكانت تقضي أغلب أيامها في المستشفى للعلاج.
ولم تتحدث المؤثرة السعودية كثيرا عن حياتها الخاصة، لكنها كانت "وحيدة أمها"، وذلك وفق ما تبين من منشور شاركته عبر حسابها في منصة "إكس".
فقبل أسبوعين فقط من وفاتها، نشرت "نوني" منشورا يعود إلى والدتها، بينما كانت ترقد هي في المستشفى، أشار إلى أنها كانت ابنة وحيدة لأمها، قبل أن تفارق الحياة.
وعلقت آنذاك على منشور والدتها، بالقول: "اللهم أمي في كل عام"، في إشارة إلى أنّ والدتها هي من ساندتها على مرّ السنوات في رحلة مرضها.
وأثارت وفاة "نوني" حزنا بين متابعيها؛ إذ دعوا لها بالرحمة والمغفرة، كما دعوا لوالدتها بعد وفاتها بالصبر، خاصة أنها كانت الابنة الوحيدة، وفق منشور الأم.
واكتفى أحد أقاربها فيما يبدو، بنعي "نوني" وإعلان وفاتها؛ إذ كتب عبر حسابها في "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نوني (صاحبة الحساب) لا تنسوها من دعواتكم اللهم تقبلها واغفرلها وارحمها وأبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها و اجعل ما أصابها تكفيرا لها وثبتها عند السؤال".