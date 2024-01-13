من هي المؤثرة السعودية الراحلة "نوني"؟ (فيديو)

نعى طيف واحد من المؤثرين والمشاهير في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، المشهورة "نوني" التي وافتها المنية.

وعانت "نوني" وقتا طويلا من المرض، الذي أرقدها في المستشفى.

ويتابع حساب "نوني" في "تيك توك" أكثر من مئة ألف متابع، ويدور محتواها هناك على نشر مقاطع فيديو قصيرة عن شابين سعوديين من مشاهير "تيك توك" أيضاً، وهما مشاري العتيبي وحسن الحربي صاحب لقب "سبايكي".

وعقب وفاتها، نعاها نجم "تيك توك" مشاري العتيبي، مناشدا التصدق عن روحها، ومشيرا إلى أنّ المؤثرة الراحلة كانت مريضة قلب.

بدوره، كشف "سبايكي" في مقطع فيديو بعد وفاتها إلى أنها كانت ترسل له رسائل تبلغه فيها أن "المرض أنهكها وجعلها تشعر بالاكتئاب، إلا أن مقاطعه الكوميدية هو ومشاري كانت تدخل على قلبها السعادة".