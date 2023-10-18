7عادات سيئة للعظام مع التقدم بالعمر
يعدّ الاعتناء بصحة العظام من الأمور المهمة والتي تساعدك في الحفاظ على الصحة العامة مع التقدم بالعمر، لأن العظام تتحمل العبء الأكبر من الأنشطة اليومية العديدة.
ووفقًا للمجلس الوطني للشيخوخة، أفاد بأن الحفاظ على عظام قوية وصحية يصبح أكثر أهمية مع تقدمك في السن؛ لأن انخفاض كثافة العظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور. وكشفت الأبحاث أن التمارين المنتظمة، مثل: الجري، وتدريبات القوة، يمكن أن تعزز صحة العظام.
لهذا السبب ناقش موقع "eatthis" مع الدكتورة لورا بوردي، أسوأ ثماني عادات للعظام مع التقدم بالعمر، وتشمل ما يأتي:
عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي
وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإن الكالسيوم يعد لبنة حيوية للعظام، وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يؤدي إلى إضعافها مع مرور الوقت. يمكن دمج منتجات الألبان، مثل: الزبادي، والحليب، والجبن، لتلبية الاحتياجات اليومية من الكالسيوم.
ووفقًا لعيادة كليفلاند، فإن تحقيق التوازن أمر ضروري، لأن الإفراط في تناول الكالسيوم من خلال المكملات الغذائية يمكن أن يؤثر بالسلب على الصحة.
تناول الكثير من الملح
تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام؛ ما يؤدي إلى إضعافها.
لذا، يمكن أن تستبدل الملح بالأعشاب والتوابل، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز والبرتقال والبطاطس، حيث يساعد البوتاسيوم جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد؛ ما قد يحسن صحة العظام.
عدم ممارسة الرياضة بانتظام
يعد النشاط البدني، مثل: المشي، أو رفع الأثقال، أمرًا مهمًّا في بناء كثافة العظام والحفاظ عليها. وتشير الأبحاث إلى أنّ العظام تتكيف وتصبح أقوى وأكثر كثافة مع ممارسة الرياضة؛ ما قد يقلل من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.
الجلوس كثيرًا
يمكن أن يؤثر نمط الحياة المستقر سلبًا على صحة العظام؛ ما يقلل من كثافة العظام وقوتها. يمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل متعلقة بالعظام.
واستبدل ذلك، بتقسيم فترات الجلوس الطويلة لفترات قصيرة، مثل: القيام بالأنشطة البسيطة مثل الوقوف أو التمدد أو المشي لبضع دقائق كل ساعة، لأنها تساعد في تحسين الدورة الدموية.
تناول الكثير من المشروبات الغازية
تشير بعض الدراسات إلى أنّ المستويات العالية من حمض الفوسفوريك في الصودا يمكن أن تزيد من إفراز الكالسيوم في الجسم؛ ما قد يضعف العظام بمرور الوقت ويؤدي إلى الكسور.
لدعم صحة العظام استبدل المشروبات الغازية بالماء أو شاي الأعشاب أو الحليب المدعم بالكالسيوم أو عصير البرتقال؛ لأنها تعتبر ضرورية لقوة العظام والصحة العامة ومليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل: الكالسيوم، وفيتامين د.
التدخين
كشفت دراسة أجريت عام 2021 أن المواد الكيميائية الضارة الموجودة في الدخان يمكن أن تعطل العمليات الطبيعية لإعادة تشكيل العظام؛ ما يؤدي إلى فقدان العظام وهشاشتها. وتوضح الدكتورة "بوردي" أنّ التدخين يرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى العظام؛ ما قد يسهم بشكل كبير في ضعف العظام.
عدم الحصول على ما يكفي من السعرات الحرارية
وأفادت الدكتورة بوردي بأن عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى مجموعة مضاعفات لأن كتلة العظام تصبح أقل مع التقدم في العمر.
وقد يؤدي عدم حصول الجسم على السعرات الحرارية الكافية يؤدي إلى ضعف العظام، لأنها تتطلب إمدادات ثابتة من العناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، والبروتين للحصول على صحة قوية واتباع نظام غذائي متوازن.