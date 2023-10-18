7عادات سيئة للعظام مع التقدم بالعمر

يعدّ الاعتناء بصحة العظام من الأمور المهمة والتي تساعدك في الحفاظ على الصحة العامة مع التقدم بالعمر، لأن العظام تتحمل العبء الأكبر من الأنشطة اليومية العديدة.

ووفقًا للمجلس الوطني للشيخوخة، أفاد بأن الحفاظ على عظام قوية وصحية يصبح أكثر أهمية مع تقدمك في السن؛ لأن انخفاض كثافة العظام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور. وكشفت الأبحاث أن التمارين المنتظمة، مثل: الجري، وتدريبات القوة، يمكن أن تعزز صحة العظام.

لهذا السبب ناقش موقع "eatthis" مع الدكتورة لورا بوردي، أسوأ ثماني عادات للعظام مع التقدم بالعمر، وتشمل ما يأتي: