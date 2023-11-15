أرقام قياسية للغازات الملوثة في الغلاف الجوي عام 2022

حذَّرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أنّ تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، المسؤولة عن تغير المناخ، حطَّمت الأرقام القياسية مجددًا العام الماضي، فيما ترى أنه اتجاه تصاعدي من غير المرجح أن يعكس مساره.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس: "رغم عقود من التحذيرات التي أطلقها المجتمع العلمي.. فإننا نواصل التحرك في الاتجاه الخطأ".

وللمرة الأولى، في عام 2022، تجاوز المتوسط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو أهم الغازات الدفيئة، ما كان عليه قبل الثورة الصناعية بنسبة 50%.

واستمرت هذه الزيادة هذا العام، وفق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل أسبوعين من مؤتمر "كوب28"، والذي سيعقد في الفترة من الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر إلى الـ12 من كانون الأول/ديسمبر في دبي.

كما حطمت تركيزات الميثان (CH4) ومستويات أكسيد النيتروز (N2O) الأرقام القياسية في العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها على الإطلاق.