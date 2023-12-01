اتفاق على تحويل أعمال الدراما المصرية إلى اللغة الهندية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، عن توقيعها اتفاقا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيشكل هذا الاتفاق، بداية تعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية "وبركلاستر برودكشن"، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هامش توقيع هذه الاتفاقية: "الشركة المتحدة تحاول توسيع الأسواق في دول شرق آسيا وجنوب آسيا، وكذلك نحاول فتح أسواق في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "الدراما المصرية هي القوة الناعمة لمصر، وانتشارها في منتهى الأهمية من الناحية الاقتصادية والثقافية، وهذه هي المرة الأولى التي ستذاع فيها الدراما المصرية في مكان آخر، وإن شاء الله ستكون هناك خطوات مستقبلًا سنعلن عنها".