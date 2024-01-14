هل العسل بديل صحي للسكر؟

في إطار البحث عن مواد تحلية صحية، يظهر العسل كبديل واعد للسكر التقليدي، حيث يقدم الحلاوة المطلوبة، والفوائد الغذائية المحسنة. وفي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تتعمق خبيرة التغذية جو لوين في مزايا وعيوب العسل، وتسلّط الضوء على دوره المحتمل في النظام الغذائي المتوازن.

سعرات وكربوهيدرات

ويتميز العسل، وهو سائل حلو طبيعي ينتجه النحل من رحيق الزهور، ليس بأنه أكثر حلاوة من السكر فحسب، بل يحتوي أيضًا على ضعف المحتوى الغذائي. ويتمتع هذا المكون ذو القيمة العالية بتاريخ غني من الاستخدام للأغراض الغذائية والطبية، حيث تتراوح تطبيقاته من تقديمه في بعض الطقوس الدينية إلى تحنيط الجثث.

ويشتمل الملف الغذائي للعسل على الفركتوز، والجلوكوز، والماء، والمعادن الأساسية، مثل: الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم. وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية عالية، إلا أن العسل يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المعتدل (GI) البالغ 55، مما يجعله طعامًا غنيًا بالكربوهيدرات.

عسل المانوكا

وبعض أنواع العسل، مثل عسل مانوكا، معروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا، والتي تعزى إلى وجود ميثيل جليوكسال. كما يتميز عسل المانوكا المشتق من رحيق شجرة المانوكا بنكهته القوية ومحتواه من السكر المركز، لذا يوصي الخبراء بأن يتم استهلاكه باعتدال.

وتعتمد الفوائد الصحية للعسل على طرق المعالجة، ونوعية الزهور التي يجمع منها النحل الرحيق. كما يحتفظ العسل الخام، الذي لم يتعرض للحرارة أو الترشيح، بمزيد من العناصر الغذائية المعززة للصحة، وتم استخدامه لسنوات كمعقم موضعي، مما يساعد في شفاء الجراح، والقروح، والحروق.

العسل الداكن

إضافة إلى ذلك، تمتلك الأصناف الداكنة من العسل خصائص مضادة للبكتيريا، والفيروسات، والالتهابات، والحساسية، لكونها غنية بالفلافونويدات.

ومع ذلك، أكد التقرير أنه في حين أن العسل يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من السكر، إلا أنه ينبغي النظر في تأثيره، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري. أما لأولئك الذين يفضلون العسل، فيوصى باختيار العسل الخام مع الفيتامينات، والإنزيمات، والمواد المغذية المضافة.