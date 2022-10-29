ترتيب الدوري الفرنسي.. ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على تروا ويعزز صدارته

وصنع ميسي الفارق لباريس سان جيرمان، حيث سدد كرة قوية بعيدة المدى ليدرك التعادل، وبعد ذلك بدقائق مرر كرة إلى نيمار ليهز الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من جاوتييه جالون حارس تروا على سولير.

وقلص تروا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة أنته بالافيرسا.

وصمد باريس سان جيرمان ليعزز تفوقه في الصدارة أمام لانس ثاني الترتيب، وبقي تروا في المركز 11.