رغم نفي غوارديولا.. "ذا أتلتيك" تكشف مفاجأة عن الشرط الجزائي في عقد هالاند

زعمت تقارير صحفية أن إيرلينغ هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يتيح للأندية غير الإنجليزية فقط التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب وهداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حصريًا، الأسبوع الماضي، أن نجم مانشستر سيتي، الذي حقق بداية قوية في النادي منذ انتقاله بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند، يكسب 865 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في استاد الاتحاد.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم الشاب يمتد عقده لخمس سنوات ويتضمن شرطًا جزائيًا، وهو البند الذي سينبه عمالقة أوروبا ولكنه أيضًا يجعل من المستحيل على المهاجم النرويجي الانتقال إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقال إن الشرط الجزائي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني متاح فقط للأندية خارج الدوري الإنجليزي ويبدأ في صيف عام 2024، ثم تتناقص قيمة الشرط الجزائي قرب نهاية عقده الذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2027.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون المهاجم النرويجي الذي سجل 20 هدفًا بالفعل في 13 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، يبلغ من العمر 27 عامًا ويجب أن يكون في أوج مسيرته.

وسينبه هذا الشرط أكبر عمالقة أوروبا بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الذين كانوا جميعًا يحرصون على التعاقد مع هالاند.

ومع ذلك، بالنسبة لأمثال مانشستر يونايتد وتشيلسي وبقية الدوري الإنجليزي، فمن المرجح أن ينتظروا ويأملوا أن يكون هالاند صفقة مجانية في نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

لكن هذا يبدو غير مرجح، حيث إن فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا هو المكان المناسب في الوقت الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين الذين يأملون في الفوز بالألقاب.