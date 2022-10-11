رغم نفي غوارديولا.. "ذا أتلتيك" تكشف مفاجأة عن الشرط الجزائي في عقد هالاند
زعمت تقارير صحفية أن إيرلينغ هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يتيح للأندية غير الإنجليزية فقط التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب وهداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حصريًا، الأسبوع الماضي، أن نجم مانشستر سيتي، الذي حقق بداية قوية في النادي منذ انتقاله بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند، يكسب 865 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في استاد الاتحاد.
وقالت صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم الشاب يمتد عقده لخمس سنوات ويتضمن شرطًا جزائيًا، وهو البند الذي سينبه عمالقة أوروبا ولكنه أيضًا يجعل من المستحيل على المهاجم النرويجي الانتقال إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويُقال إن الشرط الجزائي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني متاح فقط للأندية خارج الدوري الإنجليزي ويبدأ في صيف عام 2024، ثم تتناقص قيمة الشرط الجزائي قرب نهاية عقده الذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2027.
وبحلول ذلك الوقت، سيكون المهاجم النرويجي الذي سجل 20 هدفًا بالفعل في 13 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، يبلغ من العمر 27 عامًا ويجب أن يكون في أوج مسيرته.
وسينبه هذا الشرط أكبر عمالقة أوروبا بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الذين كانوا جميعًا يحرصون على التعاقد مع هالاند.
ومع ذلك، بالنسبة لأمثال مانشستر يونايتد وتشيلسي وبقية الدوري الإنجليزي، فمن المرجح أن ينتظروا ويأملوا أن يكون هالاند صفقة مجانية في نهاية عقده مع مانشستر سيتي.
لكن هذا يبدو غير مرجح، حيث إن فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا هو المكان المناسب في الوقت الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين الذين يأملون في الفوز بالألقاب.
ويشير تقرير "ذا أتلتيك" إلى أن هناك شعورًا قويًا بأن الأندية الإسبانية ستطرق باب مانشستر سيتي في عام 2024 - نظرًا لأن كلا من ريال مدريد وغريمه برشلونة لديهما مهاجمون في الثلاثينيات من العمر.
وبحلول صيف عام 2024، سيكون نجم ريال مدريد كريم بنزيما في السادسة والثلاثين من عمره، بينما سيتحول روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة إلى نفس العمر قبل وقت قصير من انطلاق موسم 2024-2025.
لذلك سيكون الوقت المثالي للأندية للتطلع إلى المستقبل والتعاقد مع ما يبدو أنه أحد نجوم كرة القدم الحقيقيين التاليين بعد عهد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وعلى الرغم من ذلك، ستكون هناك مكافآت إضافية وعمولة وكيل هالاند يتعين دفعها، والتي من المتوقع أن تكون بنفس قيمة ما كان على مانشستر سيتي دفعه هذا الصيف.
ودفع سيتي لدورتموند 51 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة بأكملها بما في ذلك عمولة الوكيل والمكافآت يتردد أنها بلغت حوالي 85 مليون جنيه إسترليني.
نفي غوارديولا
يأتي ذلك على الرغم من أن غوارديولا نفى الأسبوع الماضي أن يكون هالاند لديه شرط جزائي، حيث قال حينها: "هذا ليس صحيحًا، لم يحصل على شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر. الشائعات والناس يتحدثون، لا يمكننا السيطرة عليها. أنا دائمًا قلق بشأن ما يمكننا التحكم فيه.
"المهم هو أنه تكيف بشكل جيد، لدينا شعور بأنه سعيد هنا. سنحاول معه ومع كل من يريد البقاء لإسعادهم. في المستقبل، لا أحد يعرف، لكنه سعيد، لقد استقر تمامًا، إنه محبوب للغاية وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".
ويشعر هالاند بالسعادة حاليًا في سيتي، حيث ساعدت قدرته المذهلة على هز الشباك أكثر من قبل اللاعبين المتميزين من حوله.
وذكرت "ديلي ميل" الأسبوع الماضي أن هالاند قد يصل إلى 66 هدفًا هذا الموسم إذا استمر في معدله الحالي.
وكان هدف هالاند في فوز مانشستر سيتي 4-صفر على ساوثهامبتون، مطلع الأسبوع الحالي، هو الهدف الخامس عشر له في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بفارق 17 هدفا فقط خلف رقم المصري محمد صلاح الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد من 38 مباراة.