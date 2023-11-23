وفاة رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني

توفي اليوم الخميس رائد أدب الطفل، المصري يعقوب الشاروني عن عمر 92 عامًا.

وأعلن الناقد شريف الجيار عن وفاته في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "البقاء لله .. رحل عن عالمنا الآن الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال، رحمة الله عليه رحمة واسعة، رسالة ابنته أ. هالة لي منذ لحظات".

وأورد الناقد الجيار، نعي ابنة الشاروني: "انتقل إلى الأمجاد السماوية والدي الحبيب الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال. وتقام صلاة الجنازة يوم السبت الـ25 من نوفمبر الساعة الـ12 ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس - مطرانية الجيزة بشارع مراد، وتستقبل الأسرة العزاء يوم الأحد الـ26 من نوفمبر من الساعة الـ6 إلى الـ9:30 مساءً بالقاعة الملحقة بالكنيسة".

والشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال، وحصل على بضع جوائز في مصر والعالم عن مجموعاته القصصية.