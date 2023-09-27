وزارة الصحة العراقية لـ"إرم نيوز": عروسا حريق نينوى بخير
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، الأنباء المتداولة عن وفاة العروسين في حريق قاعة "الهيثم" في الحمدانية بمحافظة نينوى، مؤكدًا أنهما بخير.
وقال "البدر" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنّ "الأنباء التي تحدثت عن وفاة العروسين ضمن الحريق غير صحيحة، وهما بصحة جيدة".
وأضاف أنّ "تعزيزات طبية مختلفة وصلت بشكل عاجل الى محافظة نينوى من أجل إسعاف المصابين بحريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية".
وبيّن في تصريحاته أنه "تم نقل بعض المصابين إلى إقليم كردستان ما بين محافظة أربيل ومحافظة دهوك وهناك ما يقارب 10 حالات حالتهم خطرة، والوزارة تبذل جهوداً كبيرة في قضية علاجهم وهناك سيطرة على الموقف الطبي".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، لـ"إرم نيوز"، أن "قاعة الأعراس كانت خالية تماماً من شروط السلامة والأمان، وبسبب وجود ألعاب نارية تم احتراق سقف القاعة بشكل سريع وانهيار السقف على الأشخاص المتواجدين داخل القاعة، وهذا هو السبب الرئيسي للحريق والكارثة التي حصلت".
وكانت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.