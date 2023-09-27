وزارة الصحة العراقية لـ"إرم نيوز": عروسا حريق نينوى بخير

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، الأنباء المتداولة عن وفاة العروسين في حريق قاعة "الهيثم" في الحمدانية بمحافظة نينوى، مؤكدًا أنهما بخير.

وقال "البدر" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنّ "الأنباء التي تحدثت عن وفاة العروسين ضمن الحريق غير صحيحة، وهما بصحة جيدة".

وأضاف أنّ "تعزيزات طبية مختلفة وصلت بشكل عاجل الى محافظة نينوى من أجل إسعاف المصابين بحريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية".