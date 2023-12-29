كيف تعمل المرأة المصرية في مهن غير تقليدية (فيديو إرم)

بينما يوجد الكثير من المهن التي لم تعتد المرأة امتهانها، ولكن مع التغيرات الجذرية التي شهدتها المجتمعات العربية، استطاعت المرأة بإرادتها ونضالها أن تلغي الفوارق وتكسر المفهوم الذكوري للعديد من المهن.

وفي أحيان كثيرة تفوقت المرأة على الرجل بمهن كانت تعد ملعبه الخاص، فلوحظ في مصر قصص نجاح لسيدات مشين في طريق صعب ودخلن ملعب الرجال دون تردد أو خوف، إما من أجل لقمة العيش، أو بغرض الاستكشاف والمغامرة، أو ربما لإثبات الذات.