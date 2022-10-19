تين هاغ يطالب لاعبي مانشستر يونايتد بالتركيز على كرة القدم وليس العقود

يأمل إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن يركز لاعبوه على الأداء في الملعب أكثر من مفاوضات تجديد العقود، إذ يقضي كريستيانو رونالدو وديفيد دي خيا وماركوس راشفورد ولاعبون آخرون العام الأخير في عقودهم.

ويملك هذا الثلاثي، الذي شارك في التعادل السلبي مع نيوكاسل، يوم الأحد الماضي، خيار تمديد العقود لعام إضافي.

وقال تين هاغ للصحفيين "يتعين التركيز فقط على الأداء إذ تنتظرنا مباريات كثيرة. لذلك لا أريد التدخل في المفاوضات.

"يجب أن نركز على كرة القدم وعلى الأداء وليس مفاوضات تجديد العقود. هذا ما سنفعله الآن".

وردًّا على سؤال عن ما إذا كان انتهاء العقود يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًّا للأداء، قال تن هاج "بعض اللاعبين تزيد حماستهم ويسعون إلى لفت الانتباه لتجديد العقود لكن الأمر ليس كذلك.

"تحكمنا في يونايتد ثقافة معينة ونحتاج دائمًا إلى لاعبين على أعلى مستوى ولديهم دوافع كبيرة. نبحث عن هذه النوعية من اللاعبين ولحسن الحظ نملك منهم عددًا كبيرًا في الفريق".

غضب رونالدو

كما أعرب تين هاغ، على أنه ليس لديه أي مشكلة مع رد فعل كريستيانو رونالدو الغاضب عند استبداله أمام نيوكاسل.

وبدأ رونالدو المباراة على ملعب أولد ترافور، لكنه خرج قبل 18 دقيقة من النهاية، ليحل محله ماركوس راشفورد، وأوضح النجم البرتغالي غضبه من قرار تين هاغ عندما خرج من الملعب.

وأشار تين هاغ "أعتقد أنه لا يوجد لاعب يكون سعيدًا عندما يتم استبداله ولا سيما رونالدو، أفهم ذلك، طالما تم بطريقة طبيعية تمامًا، ليس لدي مشكلة في ذلك".

وأردف "إنه ،بالطبع، مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب ويجب أن يسجل هدفًا، ولهذا السبب فهو جيد".

وأشار "أعرف ذلك الهاتريك الذي سجله رونالدو أمام توتنهام، ولكن بالطبع عندما تختار التشكيل هناك بضع حقائق التي تأخذها في الاعتبار".

ويستضيف يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبير في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.