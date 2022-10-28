الأهلي يسقط الزمالك ويتوج بطلا للسوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه بفوزه 2-صفر على غريمه الزمالك اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد.

واستضافت مدينة العين الإماراتية، مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس، والأهلي وصيف الكأس.

وسجل البرازيلي برونو سافيو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الأحمر وأضاف البديل كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي عدد ألقابه في كأس السوبر للرقم 12 في تاريخه، منها ستة ألقاب كانت على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وتعد البطولة هي الأولى للسويسري مارسيل كولر مع الفريق، بعد تعيينه مدربا للفريق في سبتمبر أيلول الماضي.

وفشل المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا في تحقيق لقب كأس السوبر مع الزمالك بعدما خسر اللقب من قبل أمام الأهلي عام 2015 خلال فترته الأولى مع الفريق.

ووضع البرازيلي برونو سافيو، نجم فريق الأهلي، أولى بصماته بالقميص الأحمر، بتسجله هدف الفوز.

وانضم سافيو إلى الأهلي قادما من بوليفار البوليفي مطلع الموسم الحالي.

واستغل سافيو هفوة دفاعية للزمالك في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وانقض على تمريرة زملكاوية، وسددها في مرمى الحارس محمد عواد ببراعة، بعد مراوغة دقيقة على حدود منطقة الجزاء للفريق الأبيض.

ولم يسجل سافيو أي هدف في اللقائين اللذين شارك فيهما مع الأهلي، الاتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا.. كما أنه لم يحرز أي أهداف في لقائي الإسماعيلي وأسوان في الجولتين الأولى والثانية للدوري المصري.