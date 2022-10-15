ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يهزم العين.. وشباب الأهلي يعبر الجزيرة

حقق الوحدة فوزا ثمينا على حساب نظيره العين بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هزاع بن زايد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وتجمد رصيد العين عند 10 نقاط، وبقي في المركز الرابع في ترتيب الدوري، ورفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط، وصعد إلى المركز الخامس.

وسجل المغربي سفيان رحيمي، هدف العين الأول في الدقيقة 13، بعد عرضية أرضية مرت من الجميع بقدم سعيد جمعة.

وأحرز الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 43، أدريان دا سيلفا، بعدما تلقى تمريرة خلفية داخل منطقة الجزاء عن طريق زميله روبين، ليسددها قوية في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 45، تقدم الوحدة بهدف ثان برأسية قوية من جواو بيدرو، بعد اختراق رائع لروبين، وعرضية عالية وسط غياب كامل لمدافعي العين.

وأضاف الوحدة هدف ثالث في الدقيقة 47، بنيران صديقة عن طريق لاعبه أحمد برمان، بالخطأ في مرمى الحارس خالد عيسى، بعد عرضية أخرى من روبين.

وقلص سفيان رحيمي، الفارق للعين، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 57، بتسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء، بعدما لاحظ تقدم حارس الوحدة، محمد الشامسي.

وأضاع لابا كودجو، فرصتين للتسجيل لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة لمصلحة الوحدة.

وفي مباراة أخرى، ألحق شباب الأهلي الخسارة الأولى بالجزيرة هذا الموسم، بعد فوزه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد راشد، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم شباب الأهلي بهدف سجله خليفة مبارك، لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30.

وفي الدقيقة 87 تعادل للجزيرة برونو دي أوليفيرا.

ولكن يوسف جابر اقتنص الهدف القاتل لشباب الأهلي في الدقيقة 97.