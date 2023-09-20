محكمة ألمانية تقضي بإمكانية محاكمة المتهم بقضية مادلين ماكان

قضت محكمة ألمانية، يوم الثلاثاء، بإمكانية محاكمة المشتبه فيه الرئيس في قضية اختفاء الطفلة مادلين ماكان، وذلك في سلسلة منفصلة من الجرائم الجنسية المزعومة في البرتغال، وفق صحيفة "الديلي ميل".

وفي أبريل/نيسان، قالت المحكمة الإقليمية في برونزويك، شمال ألمانيا، إنها لا تستطيع سماع القضية المرفوعة ضد المتهم كريستيان بروكنر، لأن آخر عنوان عُرِف له كان في جزء مختلف من البلاد.

ومع ذلك، قضت محكمة أعلى في برونزويك يوم الثلاثاء بعدم وجود أدلة كافية على مكان إقامة آخر، بعد أن استأنف المدعون القرار مع إمكانية محاكمة بروكنر في قضية الطفلة ماكان.

لم يتم توجيه اتهامات إلى بروكنر في قضية ماكان، لكنه لا يزال يخضع للتحقيق بتهمة القتل. وكان المشتبه فيه نفى تورطه في اختفاء الطفلة البريطانية، لكن يعتقد أنه عاش في البرتغال بين عامي 1995 و2007.