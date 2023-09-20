محكمة ألمانية تقضي بإمكانية محاكمة المتهم بقضية مادلين ماكان
قضت محكمة ألمانية، يوم الثلاثاء، بإمكانية محاكمة المشتبه فيه الرئيس في قضية اختفاء الطفلة مادلين ماكان، وذلك في سلسلة منفصلة من الجرائم الجنسية المزعومة في البرتغال، وفق صحيفة "الديلي ميل".
وفي أبريل/نيسان، قالت المحكمة الإقليمية في برونزويك، شمال ألمانيا، إنها لا تستطيع سماع القضية المرفوعة ضد المتهم كريستيان بروكنر، لأن آخر عنوان عُرِف له كان في جزء مختلف من البلاد.
ومع ذلك، قضت محكمة أعلى في برونزويك يوم الثلاثاء بعدم وجود أدلة كافية على مكان إقامة آخر، بعد أن استأنف المدعون القرار مع إمكانية محاكمة بروكنر في قضية الطفلة ماكان.
لم يتم توجيه اتهامات إلى بروكنر في قضية ماكان، لكنه لا يزال يخضع للتحقيق بتهمة القتل. وكان المشتبه فيه نفى تورطه في اختفاء الطفلة البريطانية، لكن يعتقد أنه عاش في البرتغال بين عامي 1995 و2007.
وتم اعتبار كريستيان بروكنر مشتبهًا فيه رئيسًا في القضية في العام الماضي. وبحسب ما ورد تم التعرف على سيارته ذات اللونين الأصفر والأبيض، التي كانت بالقرب من منتجع "برايا دا لوز" في البرتغال، حيث اختفت مادلين.
يقول المدعون الألمان إن بيانات الاتصالات تُظهر أن بروكنر تلقى مكالمة هاتفية في الـ3 من مايو 2007 - وهو اليوم الذي اختفت فيه مادلين - بالقرب من "برايا دا لوز". لكن بروكنر يدّعي أنه كان على بعد أميال من مكان الحادث مع امرأة ألمانية شابة.
وفي أبريل 2022، سُجن بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا في المنتجع ذاته. في المجمل، يُعتقد أن لديه 17 إدانة بما في ذلك السطو، كما تم ربطه أيضًا بحالات اختفاء أخرى للأطفال.
واختفت مادلين ماكان في الـ3 من مايو/أيار من العام 2007 أثناء تواجدها في عطلة مع والديها وشقيقيها التوأمين في أحد منتجعات البرتغال، وقبل أيام من عيد ميلادها الرابع.
وأفاد والداها حينذاك، بأنهما كانا يتناولان الطعام في مطعم على بعد 120 مترًا من المنتجع، بينما تركا مادلين في غرفة النوم في الطابق الأرضي دون رقابة.
ورجح فريق أمني بعد أشهر من التحقيق في الواقعة مباشرة بعد الإبلاغ عنها، مقتل ماكان؛ وذلك بعد العثور على آثار دماء في غرفة النوم بوساطة الكلاب والأشعة فوق البنفسجية، بينما حامت شكوك حول والدتها بوقوفها وراء الجريمة.